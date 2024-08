Onofri: "Gudmundsson non va limitato a una sola zona del campo. Ha ancora margini di crescita, non lascia mai la squadra da sola"

L'ex bandiera del Genoa Claudio Onofri ha parlato così questo pomeriggio a Lady Radio, intervenendo sull'arrivo a Firenze di Gudmundsson. Queste le sue parole: “E' stata una grande operazione di mercato in termini di bilancio per il Grifone, hanno fatto una grande plusvalenza".

E ancora: “Personalmente ho sempre pensato che fosse un giocatore che non dovesse essere limitato in una zona del campo. Sa fare tutto. Penso che abbia ancora molti margini di miglioramento. Non lascia mai la squadra da sola, dà sempre mano anche in fase difensiva”.