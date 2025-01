I convocati di Bocchetti: assenze pesanti per il Monza, dal capitano Pessina a due ex interisti

Non bastasse l'ultimo posto in classifica, il Monza che si presenterà domani in campo contro la Fiorentina sarà anche falcidiato dagli infortuni: ben sette gli indisponibili per Bocchetti. Tra questi il capitano Pessina e gli ex interisti Gagliardini e D'Ambrosio ma anche Mota Carvalho. Questa la lista completa:

4 Izzo, 7 Akpa Akpro, 10 Caprari, 11 Djuric, 12 Sensi, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 19 Birindelli, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 37 Petagna, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 52 Postiglione, 55 Martins, 57 Colombo, 69 Mazza, 80 Vignato, 84 Ciurria.