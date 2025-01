La probabile formazione del Napoli: due assenze pesantissime, Conte deve rimescolare l’attacco. Spinazzola cambia ruolo

A sfidare la Fiorentina sarà il Napoli di Antonio Conte, lanciatissimo in lotta Scudetto dopo la sofferta vittoria contro il Venezia. Gli azzurri hanno due assenze molto importanti: non ci sono Matteo Politano e Kvicha Kvaratskhelia, assenti per infortunio muscolare (situazione più seria per l’italiano).

Spinazzola ala sinistra, più di un'idea. Dietro ancora fuori Buongiorno

Il tecnico riparte dalle certezze, come Meret in porta. Difesa ancora orfana di Buongiorno: sulle fasce vanno capitan Di Lorenzo e Mathias Olivera, al centro Rrahmani e Juan Jesus. Il punto di forza è il centrocampo, formato da Lobotka, Zambo Anguissa e McTominay. Tridente inedito nel reparto offensivo, con Lukaku punta, Neres sulla destra e dall’altra parte… Spinazzola. Candidatura forte, alternativa Ngonge largo.

La probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, M. Olivera; Lobotka, Zambo Anguissa, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. All.: Conte.