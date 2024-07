Corriere dello Sport-Stadio: Rilancio viola per Vranckx ma non basta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo il titolo: "Vranckx c'è l'offerta". Sottotitolo: "Rilancio Fiorentina: otto milioni per il belga. Si lotta col Wolfsburg".

Pagina 15

In apertura: "Rilancio viola per Vranckx ma non basta". Sottotitolo: "La Fiorentina arriva a 8 milioni Il Wolfsburg non si muove da 12 però il mediano va in scadenza".

La reazione dopo la beffa

Di spalla: "Beltran olimpico tornerà solo dopo ferragosto". In taglio basso ancora mercato: "La reazione dopo la beffa Zaniolo". Occhiello: "Serve un uomo sulla trequarti Thorstvedt il più quotato nella lista".