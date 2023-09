Su Italia 1 durante la trasmissione Pressing, un acceso confronto tra Franco Ordine e Fabrizio Biasin ha tenuto banco sulla composizione del calendario dell'Inter, attualmente capolista a punteggio pieno. Queste le parole di Ordine: "Se si fa i calcoli precisi con il calendario che ha di fronte l’Inter, fino al 29 ottobre, delle grandi o comunque di quelle che stanno in alto in classifica, sapete chi incontra delle grandi? Soltanto il Milan che l’ha già incontrato".

E la risposta di Fabrizio Biasin: “Il tuo intervento mi sa tanto di coda di paglia. Pensi che il calendario sia stato pilotato”. Al che Ordine ha controbattuto: “Si, chiamalo coda di paglia il calendario. Poi ti dico come lo chiamiamo. Tu mi attribuisci un pensiero che io non ho. Come al solito chi ha il difetto sei tu. Allora il calendario lo fa il computer e qualche volta il computer, è difettoso“.

E ancora Biasin: “Questo mi fa pensare che il calendario per te sia pilotato. L’Inter ha affrontato il Milan, la Fiorentina…queste squadre non contano?". E la chiusura di Ordine: “Il calendario viene fuori come viene. Non è che c’è qualcuno che lo indirizza. Viene fuori così. Vedi che hai proprio il difetto. La Fiorentina l’affronta dopo che avevano avuto lo spareggio giovedì per la Conference League. Io sto parlando fino al 29 di ottobre“.