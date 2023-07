La Nazione: Testa a testa per l'attacco

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sul mercato della Fiorentina: “Testa a testa per l'attacco”.

A pagina 4, l'apertura è per: “Arthur, l’ora delle firme Amrabat rebus complicato”. Sottotitolo: “Tutto fatto fra viola e Juventus per il trasferimento del brasiliano a Firenze Il marocchino atteso in ritiro: United in vantaggio, ma l’offerta ancora non c’è”. In taglio basso ancora mercato: “Mossa per Dia, ma Italiano non molla Nzola”. E inoltre: “L’attaccante dello Spezia torna nel mirino. Nuovo portiere: Casteels in recupero su Audero. Giù Falcone”.

A pagina 5 invece c'è: “Allenamenti e amichevoli ”Apriteci il Viola Park". Ovvero: "Messaggio congiunto dei gruppi di tifosi: Coordinamento, ATF e Solo Viola. “Non è possibile che manchi l’agibilità. E in campionato si giochi al Franchi”.