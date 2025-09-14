Anche il Sassuolo vince la sua prima in campionato, scavalca la Fiorentina e fa scattare i primi processi a Sarri. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Sblocca lo zero nella casella vittorie anche il Sassuolo che nel match delle 18 ha battuto la Lazio al ‘Mapei’ per 1-0: la squadra di Grosso ha vinto una partita molto brutta, che l'aveva vista rimanere in dieci per un rosso a Vranckx, poi cancellato dal Var.

Gol partita

A un quarto d'ora dal termine la rete decisiva firmata da Fadera, che ha deviato di ginocchio un colpo di testa di Muharemovic. Neroverdi che salgono dunque a 3, davanti alla Fiorentina e che fanno scattare i primi processi nei confronti di Sarri e della sua Lazio, arrivata già alla seconda sconfitta in campionato.

La classifica provvisoria

Napoli 9, Juventus 9, Udinese 7, Cremonese 6, Roma 6, Atalanta 5, Cagliari 4, Torino 4, Milan 3, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Fiorentina 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1, Verona 1.