Il Galatasaray non convoca Zaniolo per la prima di campionato: cessione ad un passo

Oltre a Premier League, Liga e Ligue 1 durante questo fine settimana inizierà ufficialmente anche il campionato turco. Tornerà in campo quindi anche il Galatasaray di Torreira, Mertens e Zaniolo: i campioni della Turchia in carica saranno impegnati in trasferta sul campo del Kayserispor. Ed ancora prima di iniziare la stagione, scatta subito un caso Zaniolo.

Questo pomeriggio infatti il tecnico dei turchi Okay Buruk ha svelato la lista dei convocati in vista della sfida di domani e, suscita grande scalpore, l’assenza dell’ex attaccante della Roma. Secondo quanto riportato da TMW il giocatore sarebbe al centro di numerose voci di mercato, con l’Aston Villa in pole position, e avrebbe espresso la volontà di lasciare la Turchia già in questa estate.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interessamento da parte della dirigenza della Fiorentina per Niccolo Zaniolo, con i viola che avrebbero fatto un sondaggio sia con il Gala che con l’entourage del giocatore, ma con l’interessamento di Unai Emery e la prospettiva di andare a giocare in Inghilterra il giocatore sembra ormai aver preso la decisione definitiva.