Il Pescara ha chiesto un terzino alla Fiorentina. L'alternativa è un'altra pedina viola appena rientrata a Firenze

Come riporta Sky Sport, il Pescara avrebbe chiesto alla Fiorentina rinforzi per la corsia di destra. Il club abruzzese, che milita in Serie C, vuole Gabriele Ferrarini, classe 2000 lo scorso anno in prestito alla Feralpisalò.

In alternativa, i delfini punterebbero Edoardo Pierozzi, altro terzino destro della Fiorentina appena rientrato dalla brevissima esperienza al Taranto. Il giocatore ha infatti rescisso il proprio contratto con il club pugliese dopo i gravi problemi in società ed è tornato a Firenze da qualche giorno.