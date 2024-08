Come riporta Sky Sport, il Genoa in queste ore risponderà all'ultima offerta presentata ieri dalla Fiorentina per Albert Gudmundsson. La società viola per l'islandese ha offerto 7 milioni per il prestito più 18 di obbligo di riscatto.

Il club rossoblù a questo punto potrebbe accettare la proposta viola oppure fare una leggera controproposta. Si attendono a breve novità.