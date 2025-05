Una partita da brividi per un ex speciale. Edoardo Bove torna nel "suo" Olimpico, sempre al fianco della Fiorentina

Ieri il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove è stato protagonista, nella serata in cui è stata annunciata la collaborazione tra il club viola e la Boreale, squadra dove è cresciuto. E ha rinviato ogni pensiero che riguardasse Roma-Fiorentina e il ritorno allo stadio della propria squadra del cuore: “Non ci voglio ancora pensare a domani”. Ma adesso è inevitabile.

Bove e un'accoglienza speciale all'Olimpico: è anche la sua partita

Roma-Fiorentina è inevitabilmente la partita di Edoardo Bove. All'andata segnò il quarto gol del 5-1, unica rete in maglia viola, mentre al ritorno è costretto a fare da spettatore. Tra queste due partite, c'è la sua storia che ha commosso il mondo intero e scosso gli animi di chi gli vuole bene.

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, Edoardo Bove sarà come in ogni occasione al fianco della Fiorentina, seduto in panchina accanto ai compagni. Non si è mai staccato dalla squadra e neanche oggi farà mancare il suo contributo. Con il cuore colmo di commozione, perché l'Olimpico prepara un'accoglienza speciale.