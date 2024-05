Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto direttamente da Atene a Radio Bruno rilasciando alcune brevi dichiarazioni riguardo la finale di stasera di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos:

"Sono venuto a ringraziare tutti i tifosi"

Commisso si è espresso così: "Atene? Non voglio andare a vedere i monumenti, ma quelli vivi, cioè i miei tifosi. Io sono venuto qui per ringraziare tutti".

“Per stasera non mi sbilancio”

Poi ha aggiunto:" Se sono fiducioso per questa sera? Guardiamo poi dai, non voglio sbilanciarmi. Se non sbaglio mi hanno detto che siamo gli unici che abbiamo fatto due finali di Conference".