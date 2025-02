L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato dell’attuale situazione in casa viola a RTV38 durante il programma Zona Mista. Queste le sue parole anche sulla sua idea di un possibile cambiamento:

“Credo che sia necessaria una scossa, al di là del tema allenatore. Per me serve l’arrivo di un nuovo direttore per dare un segnale forte, altrimenti diventa troppo semplice scaricare sempre le stesse persone. Negli ultimi sei anni sono state sbagliate dieci campagne acquisti. Forse solo le ultime due sono da considerarsi positive. La Fiorentina ha bisogno di una figura di spessore. Esagero: se Marotta fosse disponibile punterei su di lui. In tre giorni avrebbe già sistemato tutto".