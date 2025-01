Colpani: "Sto lavorando per tornare quello che ero l'anno scorso, pretendo di più. Emozionante tornare a Monza"

Il centrocampista offensivo della Fiorentina Andrea Colpani, ex della gara contro il Monza, è intervenuto a DAZN.

Il ritorno a Monza

Sul ritorno a Monza Colpani dichiara: "È stato emozionante, è stata casa mia per quattro anni. Non vedo l'ora di scendere in campo, sono davvero contento".

Voglio tornare quello dell'anno scorso

E alla domanda se si aspetta di più dalle sue partite risponde: "Assolutamente, sto lavorando tanto, sto cercando di migliorare i numeri. Pretendo di più, prestazioni migliori da me. Sto lavorando molto per tornare quel che ero l'anno scorso".