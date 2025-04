Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, ha espresso il suo parere sulla partita fra Celje e Fiorentina, vinta dai viola 2-1.

“Diciamo che Zaniolo delude ancora - scrive il giornalista - e aggiungiamo che comunque il vice Kean non è proprio il suo ruolo. Stessa cosa per Moreno, che sta a Dodò come Gigi D'Alessio ai Rolling Stones”.

Ferrara prosegue ironizzando sul tipo di calcio che la squadra di Alberto Riera esprime “II Celje è un fake del Como, calcio ispanico ma leggermente taroccato. Una Fiorentina al minimo basta per vincere. II che significa avvicinarsi alla semifinale. E proseguire una striscia positiva niente male”.