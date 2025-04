Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul quotidiano sportivo, ha commentato la vittoria ottenuta dalla Fiorentina nella trasferta in Slovenia di Conference League.

“Sei cambi peggiorativi”

“Sei cambi rispetto alla partita col Milan, sei cambi quasi tutti peggiorativi, visto che Palladino aveva portato i migliori in panchina: Kean, Dodo, Fagioli, Gudmundsson e Parisi. Il sesto giocatore sostituito era Pablo Marí, escluso dalla lista Uefa. E per far riposare i suoi pezzi da novanta ha adattato Moreno e Folorunsho come esterni (e non lo sono) e Zaniolo prima punta (e non lo è)”.

“A Palladino è andata bene”

Polverosi ha aggiunto: “Ma a questo punto della stagione, alla 43esima partita, Palladino ha deciso di correre questo rischio e gli è andata bene, anche perché la scelta migliore è stata quella di non cambiare in porta: De Gea con due prodezze ha messo le mani su questo successo. Lasciamo stare il gioco…importante in Slovenia era il risultato, così da poter gestire anche il ritorno al Franchi".