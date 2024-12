L’ex calciatore della Fiorentina Sauro Fattori ha parlato a Toscana TV durante la diretta televisiva, spaziando su molti temi di casa viola.

“Lo scampato pericolo per Bove c’è stato subito, per fortuna, quindi non credo che le prestazioni contro Empoli e Cagliari siano state influenzate da quella situazione. I calciatori potevano accusare il colpo sul momento, ma poi la situazione da nera è diventata rosa, e si è saputo che Bove stava bene. La squadra non ha subito più di tanto la situazione, e aveva anche rimontato con l’Empoli e ribaltato la situazione. Certo è l’assenza di Bove ha messo in grande difficoltà Palladino, che ora dovrà cambiare assetto rischiando di perdere certi meccanismi. Senza Bove tanti calciatori vanno in sofferenza. Ilic del Torino può essere un buon nome per la sua sostituzione”.

‘Coppia centrale viola eccellente, Adli-Cataldi garanzia in mezzo al campo la Fiorentina’

“Comuzzo sta facendo benissimo e se ne parla tanto, ma a me è piaciuto tantissimo Ranieri, è stato perfetto. La coppia centrale sta giocando alla grande. Adli è il vero regista della Fiorentina, verticalizza con criterio e si trova bene con Cataldi, che è un elemento esperto e sa interpretare bene il proprio ruolo. Una coppia che si assembla benissimo. Richardson in mezzo al campo non può giocare in questo momento, non perchè non sia bravo, ma perchè è leggero e non è obbligatorio inserirlo. È giovane, ha tante attenuanti. Ma non mi convince nemmeno l’esperimento di Martinez Quarta a centrocampo, meglio inserire Mandragora assolutamente. Parisi deve andare a giocare, anche per una questione mentale, tratterrei Biraghi, è sempre il capitano”.

“Adesso per la Fiorentina c’è la pressione di essere lassù in classifica e vincere sempre diventa pesante, perchè sai che se pareggi le altre ti prendono punti. La Fiorentina sta andando al 100% e non può regalare niente sul piano mentale. È normale pensare al risultato, come accaduto col Cagliari, gara in cui la squadra non ha offerto una buona prova. Anche i subentrati hanno faticato molto ad incidere, entrando in un momento non semplice della gara. Palladino in questo momento ha anche un trend fortunato e fa bene a sfruttarlo, tanto che ha scelto di rinunciare a Kean, Colpani e Gudmundsson dall’inizio”.

‘Sarebbe stato umiliante togliere Terracciano per inserire De Gea, perchè…’

“Colpe di Terracciano per l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli? Per me no. Lo scorso anno per rendimento il portiere è stato il calciatore migliore della Fiorentina, e ora lo si critica continuamente. Non avrei messo De Gea nel finale per i calci di rigore, sarebbe stato qualcosa di umiliante. Chi dice che lo spagnolo avrebbe parato i rigori? Un calciatore non è un robot messo lì. Se una volta ha parato due rigori lo spagnolo, non è detto che riaccada. Il ‘fenomeno’ sui rigori non esiste. Ricordiamoci che Kean ha sparato il rigore in curva e la Fiorentina è uscita anche per quello”.