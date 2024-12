Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno affrontando vari temi dell'attualità di casa Fiorentina, dal campionato alla Conference League, fino ad alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Turnover col Lask, è giusto che giochi Martinelli’

“Mi aspetto un profondo turnover contro il Lask giovedì, con l’Empoli non c’era stato per i motivi che tutti conosciamo e la volontà di riaccendere subito la squadra. Giusto che giochi Martinelli, del quale si sente parlare da anni come di un talento straordinario. Sarà partita vera ed è importante che si sia scelto di farlo debuttare in campo internazionale, significa che ha anche personalità. Si tratta di capire quale sarà il suo futuro, perchè davanti al momento c’è De Gea. Intanto però facciamolo debuttare e sosteniamolo tutti. È importante coltivare i prodotti del vivaio, la Primavera è prima in classifica e aspettiamo presto nuovi Kayode e Comuzzo. Il percorso della Fiorentina è delineato e porterà stabilmente a grandi cose”.

“I titolari dello scorso anno non stanno più giocando, la Fiorentina è stata stravolta in positivo. Amatucci sta facendo benissimo in prestito, non è il solo, anche a Bianco facciamo finire la stagione a Monza e poi valutiamo per il futuro. Folorunsho è un giocatore che viene da un campionato strepitoso a Verona guadagnando anche la Nazionale, in viola potrebbe fare il lavoro di Bove. Ha bisogno di giocare e può essere adatto per la Fiorentina”.

‘Quarta e Parisi? Due situazioni da valutare’

“Basta con l’esperimento Martinez Quarta a centrocampo, non poteva funzionare e non lo ha fatto. Ha difficoltà a fare certe cose, ma in mezzo al campo va ancora più in crisi. Se si perde palla in certe zone nevralgiche, si prende gol. Quarta sta facendo fatica con Palladino così come Italiano, anche se l’impostazione è molto diversa. Aveva bisogno di cambiare aria probabilmente ed è un calciatore che ha mercato. La Fiorentina ha una serie di calciatori un po' ai margini con cui costruire un ‘tesoretto’ sul mercato per gennaio. Parisi è un giocatore che ha fatto benissimo all'Empoli e ha pagato il salto alla Fiorentina, faticando anche sul piano fisico. È rapido, ha anticipo, sta andando meglio dello scorso anno ma la fisicità la accusa”.