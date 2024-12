Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis, molto attivo in Sudamerica, ha parlato a Lady Radio direttamente dall'Argentina, soffermandosi soprattutto sui viola Beltran e Martinez Quarta, per poi toccare anche altri argomenti.

‘Al River Plate avevano fatto un pensierino sul riportare a casa Beltran, ma poi…’

“Sono stato tre volte al Monumental negli ultimi 10 giorni a vedere giocare il River Plate. Tifosi e giornalisti mi fanno sempre il nome di Beltran, dicendomi: ‘In Italia si sono resi conto di che giocatore è? Lo hanno criticato tantissimo, è fuori categoria. Se gioca nella sua posizione…’.Beltran è un calciatore che quando è in fiducia, se gioca nella posizione giusta, incide. Il River Plate ci aveva fatto un pensierino dopo l’inizio titubante, a portarlo a casa. Sponda Boca Juniors, per Medina che sembrava fatto al Fenerbahce, ora gli Xeneizes chiedono solo la clausola, di circa 15 milioni. I rapporti con la Fiorentina, che aveva sondato in passato il calciatore, non sono idilliaci dopo l'affare Valentini”.

‘Martinez Quarta può giocare titolare quasi ovunque in Italia’

“In Argentina si chiedono perché Quarta non giochi, e la cosa sorprende anche me. Quarta non ha brillato nemmeno con l’Empoli e la Fiorentina ha trovato la sua solidità con Palladino in difesa, ed un certo assetto. In Argentina Quarta lo vedono da difensore centrale, a impostare il gioco, lo paragonano a Lisandro Martinez dello United. Non ha grande struttura ma ha ottimi piedi, può concedere qualcosa ma un giocatore del genere è imprescindibile in una squadra che vuole costruire qualcosa. Ma si chiedono come è possibile che non giochi senza Milenkovic, è una cosa che fa discutere molto. Penso che farebbe il titolare quasi ovunque anche in Italia, accetto che mi faccia perdere qualche punto ma quando sta bene porta gol e qualità, è un calciatore particolare, necessita di giocare accanto ad un difensore adatto a compensare le sue caratteristiche”.