Durante una diretta YouTube del proprio canale Viva El Futbol, l’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha parlato della squadra viola e del suo momento, soffermandosi in modo particolare su due singoli della rosa di Palladino.

‘Dodô è incrediile, mi piace da matti come gioca il brasiliano’

“La Fiorentina mi è piaciuta anche contro il Cagliari. Dodô è incredibile, mi è piaciuto da matti. Ho fatto un tweet in cui ho scritto ‘Dodô + 10’, mi piace come gioca il brasiliano, arriva sul fondo e mette la palla morbida, dosa il passaggio, il dribbling, il colpo sotto. Permette di uscire in maniera incredibile da dietro. Quando con lo Shakhtar entrava dentro al campo, De Zerbi veniva chiamato da Arteta che gli chiedeva informazioni su come far agire così i terzini. Mi è piaciuta la dedica di Cataldi, mi piace questa storia di Firenze. La squadra viola viaggia sempre bene, anche se non hanno giocato Colpani e Kean ma Ikone e Kouame”.

‘Beltran sa giocare a calcio, e magari gli veniva dato di bidone come a De Ketelaere’

“Ottimo il lavoro che sta facendo Beltran, l’argentino mi è piaciuto molto: ha fatto una partita da professore. Un giocatore forte, di pensiero, di conoscenza. Beltran capisce di calcio, ma la gente non ti definisce bravo anche se sai giocare e conosci il gioco e magari ti viene dato di bidone, come a De Ketelaere. Le situazioni dei giocatori sono diverse, ognuno necessita di un percorso diverso, ma se uno sa giocare a calcio i segnali li dà subito”.