Il Napoli perde la propria stella per un infortunio al ginocchio. Conte deve rinunciare ad una pedina fondamentale per la sfida con la Fiorentina?

È di pochi minuti fa il comunicato ufficiale del Napoli, che ha annunciato l'infortunio al ginocchio destro per Khvicha Kvaratskhelia. Il classe 2001 georgiano si ferma una distorsione, una lesione di basso grado al collaterale mediale, che lo porterà a fermarsi per un periodo tutto da quantificare, ma che non sarà breve.

A serissimo rischio la trasferta di Firenze per il georgiano

La stella del Napoli rischia seriamente di non essere della gara per la sfida con la Fiorentina del 4 gennaio prossimo, quando gli uomini di Conte verranno al Franchi in trasferta, con i partenopei che perderebbero così una pedina essenziale del loro scacchiere. Attese novità più precise nei prossimi giorni.