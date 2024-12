Lorenzo Minotti, ex bandiera del Parma e commentatore tecnico per Sky, si occuperà delle prossime due sfide di Conference League della Fiorentina contro Lask e Vitoria Guimaraes. A Lady Radio l'ex difensore ha parlato ampiamente della squadra viola.

‘Grande solidità difensiva viola, Beltran ha trovato una collocazione nel progetto’

"La Fiorentina è molto quadrata e che ha trovato una solidità difensiva importante, base da cui ripartire, e che deriva da grande solidità di squadra. Il merito è dell’atteggiamento di tutto il gruppo, che sa compattarsi e non lasciare spazi. La Fiorentina si appoggia su Kean e sta valorizzando vari calciatori. Colpani, Sottil possono migliorare ancora tanto, Beltran ha trovato una collocazione abbastanza chiara nel progetto. Palladino ha individuato una Fiorentina titolare, una squadra con un certo tipo di equilibrio, Bove era la fotografia principale, agendo in un ruolo che lo rendeva imprescindibile in recupero palla oltre che possesso. In Conference spesso sono stati operati tanti cambi, cercando di dare spazio anche a Kouame, Ikone e non solo. Cambiando tanto anche in difesa sono arrivati vari gol incassati, specialmente su palla inattiva".

‘La Fiorentina ha ancora margini di miglioramento, su Comuzzo e Ranieri…’

"Comuzzo è andato oltre ogni più rosea aspettativa, Ranieri sapevamo cosa poteva dare. Ha le potenzialità per andare in Nazionale, può giocare anche a tre e può essere una risorsa per il gruppo azzurro, ma deve fare ancora qualche step. Deve eliminare certi atteggiamenti che vanno oltre, ora che ha anche la fascia di capitano della Fiorentina. Non sono cose produttive per lui e la squadra, deve controllarsi di più. Avevo qualche dubbio su De Gea, invece è stata un’intuizione geniale della dirigenza. Quando vedi i calciatori offensivi applicarsi così tanto in fase difensiva è un segnale importante, c’è uno spirito di squadra eccezionale. E ci sono ancora margini di miglioramento, nei gol presi, che sono pochi, la Fiorentina ha commesso vari errori individuali in quelle circostanze".