Arriva il momento del ritiro per un centrocampista ex viola: "Anni incredibili, ringrazio tutti i club e i tifosi" - VIDEO

Tempo di ritiro dal calcio giocato per un centrocampista decisamente particolare. Felipe Melo ha vestito la maglia della Fiorentina nella stagione 2008/2009, per poi passare alla Juventus e proseguire una carriera durata fino ai 41 anni. Adesso è arrivato il momento di smettere.

“Sono stati anni incredibili. Grazie a tutti i club in cui ho giocato”

Così annuncia l'ex viola Melo su Instagram: “Oggi chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vita: la mia carriera da calciatore. Sono stati anni incredibili, ricchi di battaglie e risultati. Ringrazio tutti i club per cui ho avuto il piacere di giocare, i tifosi, che hanno alimentato il mio percorso, i miei compagni, tutte le persone che hanno segnato questo percorso e la mia famiglia, che ha sempre creduto in me. Ma soprattutto ringrazio Dio, che mi ha dato il dono, il coraggio e l'opportunità di vivere tutto questo”, questo un estratto del suo messaggio.