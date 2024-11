Antonio Di Gennaro si è espresso sulle dichiarazioni di Vlahovic direttamente dal ritiro della nazionale serba, con l'attaccante ex Fiorentina che ha mandato un messaggio piuttosto chiaro a Thiago Motta, dicendo di preferire giocare con accanto un'altra punta. Queste le parole dell'ex viola Di Gennaro a TMW Radio:

"Come giocava nella Fiorentina, con due punte? Giocava con una punta sola anche lì, punta centrale con due esterni. Parlano tutti questi giocatori, ma mi chiedo: cosa ha vinto Vlahovic? Giochi alla Juve, ti hanno preso a 80 mln a gennaio, guadagni 12 mln l'anno e mi vieni a dire che vuole una seconda punta? Con Italiano si faceva il doppio lavoro e faceva gol. Vuole andare via a gennaio? Vada via ma non dica certe cose. Prima dicevamo che Allegri era deleterio per lui, ora non va bene neanche con Motta? Allora se lo trovi lui un allenatore.

Forse non è quel fenomeno che tutti pensavamo fosse. Perché tirare fuori certi argomenti? Vuol dire che non gli va bene neanche Motta. Non mi piace che si vada in Nazionale e si tirino queste bombe. La Juve ha investito tanto su di lui, ora dopo Allegri non va neanche con Motta? Vuol dire che tecnicamente non è quello che ci si aspettava".