Parisi: "In questa Fiorentina non esistono titolari o riserve. Sapevamo che il Ferencvaros ha individualità importanti"

Il terzino sinistro della Fiorentina Fabiano Parisi, parlando a UEFA.com è intervenuto nel post partita della gara contro il Ferencvaros, analizzando la prova della squadra viola:

"Sapevamo che la squadra avversaria aveva alcuni giocatori individuali importanti, e sono venuti qui con determinazione. Non abbiamo iniziato bene il primo tempo, ma siamo riusciti comunque a rimanere in partita. Non esiste un titolare o un sostituto nella nostra squadra; L'importante è mantenere la giusta mentalità".