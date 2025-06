Da 'flop' viola a 'top' mediano di Premier League: la parabola di Norgaard che lo avvicina a una big inglese

Prelevato per 3.5 milioni dal Brondby nell'estate del 2018, e venduto al Brentford per la stessa cifra appena un anno dopo: nel mezzo, solo 326 minuti spesi in campo con la maglia della Fiorentina. In pochi si sarebbero aspettati che Christian Norgaard, viste le premesse, sarebbe sbocciato in Inghilterra.

E invece così è stato: 196 presenze con la maglia del Brentford, che ha raggiunto portandoli dalla Championship (Serie B inglese) alla Premier League, diventandone addirittura capitano grazie al suo temperamento carismatico. Non solo: da ormai qualche anno è considerato uno dei migliori mediani del campionato, e il Daily Mirror riporta che il danese non è certo passato inosservato agli occhi delle big: una su tutte l'Arsenal, che sembra voler far sul serio per l'ex Fiorentina. Resta quindi il rimpianto di non aver dato fiducia al giocatore, mentre quest'ultimo si prepara al prossimo grande salto nella sua carriera.