Proposto alla Fiorentina lo scorso gennaio, si concluse in un nulla di fatto. Ma Paul Pogba è pronto a tornare in campo nella sua terra natale

Nel mercato invernale, la suggestione del ritorno di Paul Pogba in Serie A era passata anche dal Viola Park: il centrocampista francese ex Juventus era stato infatti proposto alla Fiorentina, ma l'affare non è mai decollato.

Adesso, il Polpo ha trovato casa, ma non in Italia: secondo Le Parisien, infatti, Pogba è ormai prossimo al diventare un nuovo giocatore del Monaco. Tornerà quindi a giocare una partita ufficiale a distanza di quasi due anni dall'ultima, un Empoli-Juventus del 3 settembre 2023, dopo che il caso che lo vedeva positivo al doping si è chiuso lo scorso 11 marzo con una squalifica dalla durata di un anno e mezzo, che sarà scaduta prima dell'inizio della prossima stagione.