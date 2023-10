Il Ferencvaros scalda i motori contro la Fiorentina: roboante 6-1 contro la terza in classifica e saldo primo posto nel campionato ungherese

Che il campionato ungherese non regalasse enormi emozioni era prevedibile, che la prima in classifica potesse vincere 6-1 contro la terza, però… E' quello che è successo nel match di ieri tra Ferencvaros e MTK Budapest, con la prossima avversaria della Fiorentina in Conference League che ha letteralmente abbattuto la squadra della capitale, mantenendo saldo il primo posto in classifica con 18 punti in 7 partite.

Ora la testa del Ferencvaros va al match contro la Fiorentina in programma giovedì al Franchi. Gli ungheresi avranno due giorni di riposo in più per preparare la gara.