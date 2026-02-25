La Gazzetta dello Sport: Kean cosa farai? L'obiettivo è salvare la Fiorentina, ma in estate...

Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 26

Il titolone scelto dal giornale è: “Orizzonte Kean”. E ancora: “In estate la clausola salirà a 62 milioni Moise cosa farai?". Sottotitolo: “Già cercato da Spagna, Francia, Inghilterra e Arabia Ora l'obiettivo è salvare la Fiorentina, ma in estate…”.

Rugani in campo

In taglio basso leggiamo: “Rugani oggi in campo Test con la Primavera”. E infine in breve sulla Conference: “Prevendita fiacca in 7 mila al Franchi con 1200 polacchi”.