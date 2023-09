Filippo Colasanto, agente FIFA esperto di calcio sudamericano, ha parlato a Lady Radio dei calciatori argentini della Fiorentina:

“Beltran è più snello rispetto a Baiano, lui era più goleador rispetto a Lucas, che sì vede bene la porta ma sa fare anche molto bene la seconda punta. E può assolutamente giocare con Nzola“.

Poi su Gino Infantino: “Solo in Italia può essere considerato un ragazzino. Viene dall’Argentina, ha giocato in uno stadio infernale come quello di Rosario. E’ uno tosto. Potrebbe tranquillamente giocare nel Calcio Storico Fiorentino“.