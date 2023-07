Saponara: "A Firenze ho ritrovato una linfa che stava scemando negli ultimi anni. Sono cresciuto e mi sono riscoperto in un ruolo diverso"

Riccardo Saponara, ex fantasista viola, si è presentato al suo nuovo club, ricordando anche l'esperienza appena conclusa a Firenze:

“Da quando ho avuto l'opportunità di venire qui ne sono sempre stato convinto, già prima che arrivasse mister Baroni. La piazza mi ha sempre attratto per la sua storia e per il calore dei tifosi. Non ho mai avuto ripensamenti, sono stato deciso fin da subito su questa scelta”.

E ancora: "Ho ritrovato una linfa che stava scemando negli ultimi anni, le ultime due stagioni a Firenze ho avuto le mie soddisfazioni. Sono cresciuto, ho riscoperto la capacità di interpretare un ruolo diverso. Oggi sono consapevole delle mie qualità, e voglio dare continuità alle ultime tre stagioni per dare il mio contributo alla squadra".