Dalla Spagna arriva un retroscena sulla trattativa, ormai caduta, tra il Real Betis e la Fiorentina per Rolando Mandragora, dopo che gli andalusi ci avevano provato, ma le due offerte recapitate erano state rifiutate.

Come riporta Pepe Torres, giornalista sportivo vicino al mondo del Betis, la Fiorentina non ha ‘chiuso la porta in faccia’ ai biancoverdi senza prima trattare: rifiutata la prima offerta spagnola, la Fiorentina avrebbe chiesto 9 milioni per il centrocampista. Betis che però non si è voluto spingere oltre: sempre secondo il giornalista, la Fiorentina avrebbe di conseguenza già disposto il rinnovo per Mandragora.