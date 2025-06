Il caso Gudmundsson si complica per la Fiorentina. La spada di Damocle che spinge il club verso una determinata direzione...

Si complica il caso Albert Gudmundsson per la Fiorentina. Sullo sfondo di questa vicenda c'è ancora il processo per cattiva condotta sessuale che si tiene in Islanda per il calciatore.

Verdetto rimandato

Il primo round è andato all'attaccante, ma sta per partire il ricorso che di certo ha allungato i tempi per arrivare alla chiusura. Eravamo convinti che la faccenda potesse avere il suo verdetto in estate, in realtà secondo quanto ha fatto sapere il Genoa si dovrebbe andare tra settembre e ottobre, quindi a mercato già chiuso.

Ridiscussione con il Genoa

Cosa fare dunque davanti a questa eventualità? Pradė fu chiaro la scorsa estate, perché disse che in presenza di strascichi processuali si sarebbe ridiscusso il da farsi con il Genoa. Ovvero rinnovo del prestito, magari rivedendo cifre e condizioni. E il club viola con Gudmundsson sembra proprio puntare verso questa direzione.