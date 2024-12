Pradè: "Il rigore su Gudmundsson avrebbe fatto la differenza. Ce lo ricorderemo cosa ha fatto Italiano a fine partita"

Anche al sito ufficiale ha rincarato la dose il ds Daniele Pradè, dopo la sconfitta viola a Bologna:

"Per noi è stata una giornata strana da stamattina, col mister che è dovuto partite e i ragazzi che l’hanno abbracciato.

Nel primo tempo potevamo fare gol, rigore netto non dato su Gudmundsson e nel secondo tempo loro hanno fatto meglio. Loro hanno approcciato in modo diverso, purtroppo l’equilibrio è talmente grande che un episodio come quello che ci ha penalizzato fa la differenza. Ce l’abbiamo messa tutta però ormai era una partita sporca, serviva un episodio. Rimaniamo con il morale alto e penseremo subito alla trasferta in Portogallo.

Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento di Italiano, nei confronti di Raffaele soprattutto, è una cosa che ci teniamo e ci ricorderemo. Ho capito tante cose dell’uomo".