Il vice Pichichi come alternativa per l'attacco della Fiorentina. Scenari di una trattativa difficile, ma priorità a Retegui

La Fiorentina è alla ricerca di un grande attaccante, come convintamente affermato da Daniele Pradè nell'ultima conferenza stampa. Il calciomercato è alle porte, o forse è appena iniziato. L'obiettivo numero uno del club viola sembra essere Mateo Retegui, ma adesso spunta una novità.

L'alternativa si chiama Sørloth

Il Corriere dello Sport-Stadio individua Alexander Sørloth come profilo seguito dalla Fiorentina. Attaccante norvegese classe 1995, è il vicecapocannoniere dell'ultima Liga, secondo solo all'ucraino del Girona Artem Dovbyk. A dire il vero, in casa viola non è un nome del tutto nuovo, dato che il club lo cercò già quando militava nel Crystal Palace, virando poi su altro.

Base d'asta: 30 milioni. E la priorità…

Un'eventuale trattativa per cercare di acquistare Sørloth si prospetta molto difficile. La base d'asta concessa dal Villarreal è di 30 milioni di euro. E la lista delle pretendenti è lunga, contando che il norvegese è l'ottavo miglior marcatore dell'ultima stagione nei maggiori campionati europei. Cessione possibile, visto che il Submarino Amarillo è fuori dalle coppe, ma la Viola dovrà lottare.

La priorità, in ogni caso, rimane Retegui. Il club non sembra comunque disposto ad andare oltre i 20 milioni di euro più bonus. Si cerca l'intesa a metà strada con il Genoa.