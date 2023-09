Alla Bobo TV ha parlato Antonio Cassano, analizzando la vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta. Queste le parole dell'ex attaccante:

“La squadra di Italiano ha giocato con personalità, sempre uno contro uno e rischiando. L'Atalanta è partita bene, poi si è ritrovata a inizio secondo tempo, a quel punto poteva anche vincerla. Poi alla fine l'ha spuntata la squadra viola, è stato uno spot per il calcio. Per me poteva vincere chiunque, ho goduto a vedere due squadre giocare a pallone”