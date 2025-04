Non decolla la stagione della Fiorentina di Capparella: pari in Emilia e i playoff restano lontani

Non decolla la stagione della Fiorentina Under 18 dopo l'exploit del Torneo di Viareggio. I Viola di Capparella, sconfitti solo in finale alla Coppa Carnevale, non sono riusciti ad ottenere il successo nell'ultima uscita stagionale.

Un buon punto in Emilia

E' finita infatti in parità la gara con il Sassuolo dei pari età valida per la 31° giornata di campionato. I neroverdi di Gilioli hanno ospitato la Fiorentina nel pomeriggio di ieri, domenica 27 aprile, pareggiando per 0-0.

Playoff lontani per Capparella

Sul campo Adriana Spazzoli al Mapei Football Center la partita è finita a reti inviolate, con il Sassuolo che tiene quindi a distanza proprio i viola a 3 giornate dalla fine, ma con anche una gara da recuperare contro il Bologna. La Fiorentina staziona a metà classifica: i playoff restano dunque lontani.