Premiato durante la cerimonia del Premio Nazionale MCL-USSI “Inside the sport” con il premio dedicato a Joe Barone, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato a Coverciano. Queste le sue parole raccolte da Fiorentinanews.com: “Questo premio è speciale. La dedica del gol a Joe Barone è stato spontaneo, volevo essere vicino alla sua famiglia che era presente allo stadio quel giorno. Lo ricordiamo tutti giorni con affetto al Viola Park, che è una sua creatura. Lo ricordiamo con grande piacere”.

E ancora sul gol di ieri e sul nome cambiato dia tifosi da Rolando a Ronaldo: “Sì, è stato uno dei più belli che ho fatto, ma forse stiamo esagerando un pelino. Stanotte ho dormito serenamente, giovedì c'è una gara fondamentale e dobbiamo recuperare al massimo le energie. Nazionale? Io cerco di lavorare come ho sempre fatto. E' chiaro che tutti lavoriamo per arrivarci. Conference e Champions? Siamo in corsa, ma non è facile. Lavoreremo per arrivare in finale e per portare a casa un risultato diverso rispetto a quello degli ultimi anni".