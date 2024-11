Scherzetto viola ai rossoblù genovesi nella sera di Halloween. E dolcetto, anzi dolcione, ai tifosi della Fiorentina che si godono, in un colpo solo, vittoria in trasferta, terzo posto in classifica a braccetto con l’Atalanta, e relativo scavalcamento della Juventus, che praticamente è lo zucchero a velo sul una torta da 19 punti.

La Fiorentina prova a giocare al calcio, il Genoa risponde giocando a calci grazie all’indulgenza dell’arbitro Chiffi, indiscutibilmente il peggiore in campo. Sulla “scacchiera” di Marassi il bianco (viola) muove e vince.

De Gea – 8 – Passettino laterale, accensione del reattore e su, a volare dove osano le aquile per togliere di porta un gol che i genoani stavano già festeggiando. Parata salva vittoria.

Gosens – 8 – Ritrova l’intraprendenza della gioventù (calcistica) e schiaffa in porta il pallone con coordinazione e scelta di tempo. Incursione che vale la vittoria.

Bove – 7 – Oggi schierato in copertura più che da incursore, colleziona calcioni che però non ne limitano l’efficacia.

