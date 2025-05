L'ex Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così della stagione viola e della situazione in casa gigliata quando manca una sola partita al termine della stagione: “La parte peggiore della contestazione è che ti fa pensare a come puoi ripartire il prossimo anno. Al primo passo falso che succede? Non è semplice, senza contare che se non centri l'Europa i migliori se ne vanno”.

E ancora: “I tifosi hanno iniziato a contestare perché ogni anno si riparte con punti interrogativi, con il chiedersi chi resta, con la programmazione… La sensazione è che nemmeno quest'anno la squadra verrà migliorata e il rischio di arrancare c'è. Come ogni anno siamo qui a chiedersi perché non riusciamo a trattenere i migliori e perché non si riesce a puntare alla Champions”.