Nel post partita contro il Bologna erano arrivate anche le parole del match winner del Franchi Moise Kean a DAZN, con l'attaccante della Fiorentina che ha spiegato anche l'esultanza vendicativa in faccia a Holm: "Sono un po' amareggiato per le 2-3 occasioni che ho avuto. Potevo fare meglio, ma ci siamo presi quello che meritavamo. E' andata così, speriamo a Udine di fare meglio. Ci crediamo, ci tenevamo a vincere questa partita perché era importante per noi.

Dispiace per i due gol che abbiamo preso, ci lavoreremo sopra. Siamo una grande squadra e possiamo fare di più. L'esultanza con Holm con la griddy? Il fatto è che sono competitivo. Quando fanno gol loro mi prendono in giro, quando lo faccio io li prendo in giro… Mi piace, è il calcio. Mi diverto e ci divertiamo".