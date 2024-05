Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sull'Atalanta, vincitrice dell'Europa League: “Stephen Pagliuca, azionista dei Boston Celtics e co-proprietario italoamericano del club bergamasco, è entrato nel calcio italiano nel febbraio del 2022. Alla guida di un gruppo di investitori, ha rilevato il 55 per cento della holding proprietaria dell'Atalanta”.

“Uno ha messo i dollari, l'latro la competenza”

“La famiglia Percassi - ha aggiunto - mantiene una quota di minoranza pari al 45 per cento, ma ha la piena guida tecnica. Uno ha messo i dollari, l'altro la competenza. Uno il pensare in grande, l'altro l'amore per il club. Obiettivo: far crescere il valore sportivo dell'Atalanta per moltiplicare i ricavi. A occhio, ci stanno riuscendo”.