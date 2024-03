Il Maccabi Haifa ne cambia appena due dalla Fiorentina e non fa turn over in campionato in vista del ritorno

Impegnato prima della Fiorentina, il Maccabi Haifa scenderà in campo alle 19 per la sua gara di campionato, sul campo del Maccabi Bnei Raina e lo farà senza grossi cambiamenti rispetto alla gara di Conference di giovedì: appena due. Ci sono infatti Saief in difesa al posto di Gershon e Rafaelov sulla fascia al posto di Kandil. Da vedere invece quanto cambierà Italiano per affrontare la Roma.