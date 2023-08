Qualche minuto con Genoa e Rapid Vienna, più di un'ora contro il Lecce. Vincenzo Italiano ha centellinato l'impiego di Lucas Beltran con la sua Fiorentina, però sono bastati per poterci fare una primissima idea sul tipo di giocatore che la squadra avrà a disposizione per il proprio attacco.

Sa attaccare bene la profondità e lo ha fatto creando presupposti pericolosi sia contro il Genoa che in Conference League, dove ha costruito l'azione da gol più importante dei viola in tutti e novanta minuti.

Ma sa anche e soprattutto partecipare all'azione della squadra. Contro il Lecce abbiamo visto un regista offensivo che sapeva favorire gli inserimenti dei compagni, così come accaduto ad esempio nell'azione del raddoppio gigliato. Con Beltran la Fiorentina si è portata a casa colui che potrebbe prospettarsi come il prototipo del centravanti moderno.

Ovviamente attendiamo ulteriori riconferme, magari già da giovedì prossimo nel match di ritorno contro il Rapid, perché una cosa è certa: tra lui e Nzola, in questo momento non c'è confronto. Più avanti, quando l'ex Spezia entrerà in condizione la situazione potrà anche cambiare, ma in questo momento l'ago della bilancia propende tutto dalla parte dell'argentino.