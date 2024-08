"Nico Gonzalez è il terzo giocatore della Fiorentina venduto alla Juventus negli ultimi 4 anni. Provo profonda tristezza per questa situazione"

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere fiorentino Leonardo Bardazzi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi caldi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

"Nico Gonzalez via? Probabilmente sono in minoranza rispetto a molti altri tifosi, forse perchè ho una mentalità retrò rispetto a quella del calcio di oggi, devo però dire che provo un senso di profonda tristezza nel commentare la situazione relativa a Nico Gonzalez. Un po' a scherzo ho sempre sperato che non venisse venduto ne all’Atalanta ne alla Juventus: per quanto mi riguarda, a meno di offerte clamorose, i migliori giocatori devono rimanere. Non mi pare che da Torino sia arrivata una proposta indecente, tutte le trattative ballano per un milioni in piu o meno, o per i bonus. Si tratta di una scelta voluta sicuramente anche del calciatore, ma che la Fiorentina ha tenuto aperto fino all’ultimo. Mi auguravo che da parte di Rocco Commisso arrivasse un no chiaro e tondo. O 40 milioni o nulla era già qualcosa, ma nelle ultime ore mi sembra si stia parlando di 32 piu bonus con l’aggiunta di Kostic”.

“Nico non è Baggio, ma sarebbe il terzo giocatore venduto alla Juventus negli ultimi 4 anni”

Ha anche aggiunto: “Per questo non mi cambia il concetto finale. Noi stiamo dando il nostro terzo miglior calciatore in 4 anni alla Juventus: è una cosa che non è mai esistita nella storia della Fiorentina. Quando ero piccolo io era una cosa impensabile. Nessuno di questi tre è solo paragonabile a Roberto Baggio, questi tre la sua classe se la sognano, e nessuno rimpiangerà certo l’argentino.Qui però continuiamo a dare giocatori ai bianconeri, qualcuno parla della Fiorentina come succursale della Juventus. Da fiorentino mi sento ferito, è questo quello che provo in questi giorni. Poi probabilmente tutti i soldi che arriveranno verranno reinvestiti, però avevamo l’occasione di avere un grande attacco. Con Gudmundsson, Kean e Gonzalez avremmo avuto un grande attacco”.

“Ad una settimana dalla fine del mercato, con problemi in difesa e a centrocampo, si decide di vedere Nico?”

Ha poi concluso: “Ad una settimana dalla fine del mercato ancora non sappiamo con chi giocheremo a centrocampo. Senza poi dimenticare la difesa, credo che i problemi siano emersi nelle prime due uscite ufficiali. Adesso è una squadra che non regge gli avversari. In questo ci sommiamo anche che probabilmente siamo un po’ indietro dal punto di vista tattico e fisico, ma Palladino è arrivato da poco e sicuramente nei prossimi mesi risolverà. Ci sono molte cose che miglioreranno con il tempo, e son convinto che dopo la sosta vedremo un’altra squadra, però quello che voglio dire io, è che realmente a 7 giorni dalla fine del mercato, con tutto quello che c’è ancora da fare, si intende vendere Nico Gonzalez? Oltretutto alla Juventus? Siamo ancora a mettere in campo Ikone, Brekalo…In rosa c’è ancora Sabiri. Secondo me sono queste le problematiche ti hanno portato a trattare con la Juventus”

“Spero ancora che qualcuno decida di bloccare l'operazione”

Ha poi concluso tornado sulla cessione di Nico Gonzalez: “Ripeto che mi aspettavo un veto sulla cessione del giocatore alla Juve. Un discorso del tipo ‘Siamo la Fiorentina e te alla Juventus non ci vai’. Questo ha ancora un contratto fino al 2028 e non ha giocato le prime due partite in attesa dell’offerta giusta da parte dei bianconeri. Ma dove siamo? Poi qualcuno fa notare che il Napoli sta vivendo la stessa cosa con Osimehn, senza però sottolineare che Conte sia furibondo. Non è questo il modo di gestire una squadra. Giovedi contro gli ungheresi, vita anche la forma fisica di Colpani, io l’avrei mandato in campo senza se e senza ma”.