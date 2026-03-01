Lutto nel mondo della Fiorentina: si è spento Rino Marchesi, bandiera viola e vincitore della Coppa della Coppe 1961

Lutto nel mondo della Fiorentina per la scomparsa a 88 anni di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano Milanese, ma fiorentino acquisito. Come tanti ex viola infatti, alla fine della carriera ha deciso di restare a vivere a Firenze, più precisamente a Sesto Fiorentino. Il funerale funerale si terrà martedì 3 marzo alle 11 nella Pieve di San Martino in piazza della Chiesa, a Sesto Fiorentino.

La carriera

Marchesi fa il suo esordio in viola il 25 settembre 1960 in un Fiorentina-Lecco 4-0. Resterà a Firenze per sei anni fino al 1966, vincendo due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61. Proprio grazie alle prestazioni in maglia viola Marchesi è riuscito anche a collezionare due presenze in Nazionale nel 1961. Da allenatore ha guidato piazze importanti come Napoli, Inter e Juventus e può vantare il non trascurabile primato di primo allenatore di Diego Maradona nel campionato italiano.

Condoglianze della redazione

