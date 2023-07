La Fiorentina si prepara ad ufficializzare il colpo Fabiano Parisi, che intanto ha già svolto le visite mediche. Sul terzino ormai ex Empoli è intervenuto anche Alberto Di Chiara, che ha detto la sua a Radio Bruno Toscana: “Indubbiamente è un acquisto importante, il calciatore fa comodissimo alla Fiorentina. Non si tratta di una priorità, siamo d'accordo, però lancia anche un bel messaggio. Puntando sul talento italiano, poi, non si sbaglia”.

Sul ruolo di Parisi: “In realtà un'alternanza con Biraghi non può che far bene, stimola la competizione. Però vedo che Parisi ha una grande propensione ad attaccare: sia mai che Italiano gli faccia provare anche il ruolo di ala”.