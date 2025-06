L'appeal incrementato di Pioli da sfruttare, anche sul mercato: l'avventura ad alti livelli di Bennacer partì proprio con lui

Sarà uno Stefano Pioli di livello diverso, e più alto, quello che tornerà a Firenze a partire dal prossimo mese: nel mezzo tra la prima e la seconda avventura in viola c'è uno Scudetto e ci sono tante partite di prestigio alla guida del Milan. E la frequentazione di determinati ambienti può portare vantaggi anche sul mercato: un po' come quando Fabregas alza il telefono e porta calciatori a Como, per intendersi.

Uno come Ismael Bennacer ad esempio, che il Milan aveva preso nell'estate 2019, fu esaltato proprio da Pioli nel 4-2-3-1 dei rossoneri. L'algerino è un po' in calo a livello di prestazioni nelle ultime stagioni ed è migrato al Marsiglia ma se la Fiorentina volesse davvero puntare su di lui, un certo peso Stefano Pioli l'avrebbe certamente.