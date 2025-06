Ospite a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato così delle ipotesi offensive per la prossima Fiorentina:

"Non ho alcun dubbio che Pioli stia lavorando sotto traccia. La squadra dell’anno scorso era da 7, quella di ora vediamo: già senza riscattare Gudmundsson si partirebbe male. Non si può pensare che un Dzeko possa rimpiazzare Gud, Dzeko è al limite un calciatore da affiancare a Kean mentre Immobile ne sarebbe l’alter ego. Ma il titolare accanto a Kean deve essere Gudmundsson.

So che la Fiorentina sta cercando un centrocampista di spessore internazionale in regia, Bennacer è molto forte ma ha avuto un infortunio molto grave e non so se investirei così tanti soldi su di lui. Per me con Fagioli potrebbe anche giocarci, non però nel 4-2-3-1".