Quel che porterebbe Ciro Immobile alla Fiorentina è una soluzione che sta prendendo realmente forma. Se fino a qualche settimana fa sembrava fantacalcio, adesso il ritorno dell’ex centravanti della Lazio in Italia potrebbe davvero concretizzarsi. Secondo quanto riportato da Tgr Rai Toscana. Il direttore sportivo dei gigliati, Daniele Pradè, starebbe infatti lavorando concretamente per riportare in Italia l'ex capitano della Lazio, attualmente al Besiktas.

La Fiorentina pensa seriamente a Immobile, ma attenzione al Milan.

Lo stesso attaccante, che ha un contratto che lo lega al Besiktas fino al 2026, avrebbe manifestato la volontà di tornare in Serie A attirando su di se l’interessamento di altri club. Sulle sue tracce ci sarebbe infatti anche il Milan, che si è mosso nelle ultime ore sondando il terreno per l'attaccante campano.

Questo il post della giornalista di Raisport Sara Meini su X: